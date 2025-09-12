  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

12/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》如何判斷後市的再升動力？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
１００％，局勢則皆屬顯著向好。雖然好友大戶控制了局勢，投資者應抱居安思危的心態；須知
大市升得愈高，愈有掉頭回挫的危險。只要比較市況上升時的成交量（由買盤帶動）和市況下跌
時的成交量（由沽盤帶動），便可推斷後市的再升動力。若將全日交易時段以每１５分鐘分開計
算，然後比較兩個相連時段的加權收市位，便可得出答案，最簡單的做法，為參考加權ＯＢＶ，
看其能否持續上升，支持價位的升勢。
　
　　現貨主板市場高達３２５２億港元的交投量證明昨天（１１日）先挫後揚的市況乃好友大戶
於低位發動反攻的結果。其實，近日錄得的高成交量顯示淡友大戶一直在入市沽貨，只因見到對
手的買貨態度積極，選擇逐步退守高位而已。本欄認為，好友大戶的進攻態度於下周美國聯儲局
議息結果公布前後大為收歛的機會較大。因此，未來數個交易日的市況變化，值得大家細心觀察
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

