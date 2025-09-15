  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

15/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》現階段該繼續造好，還是反倉造淡？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和１００％，局
勢則皆屬顯著向好。本周四（１８日）港股開市前，大家便可知道美國聯儲局議息結果對金融市
場的影響。上周五（１２日）晚收市前，美股投資者繼續買入科技股，但買盤覆蓋範圍已不再廣
泛；至於舊經濟股，則已於上周四（１１日）晚收市前呈現明顯沽壓。筆者依然認為，好友大戶
近日在藉著美息勢將被下調，而先盡量推高股市，於減息行動成為事實後大舉沽貨，製造短期調
整市況的可能性較大。
　
　　然而，於短期形勢有跡象正式轉淡時，才考慮嘗試分批入市造淡圖利，屬於審慎的投機策略
。這並不代表好友應繼續進取地於市場圖利，因港股累積升幅已非常大。事實上，大市升得愈高
，再升空間會愈小，持好倉的值博率會愈低；為安全計，逐步減持好倉套利降低冒險程度是恰當
的。看股市的升勢逐步放緩，甚至會停頓，並非立即反倉造淡的理由。有意入市行動者應等待的
，為快將正式轉升為跌的啟示。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

