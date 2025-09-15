  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

15/09/2025 09:03

《套期保值－蕭猷華》恒指下一站２７４６４點

　　《套期保值》港股氣勢如虹，恒生指數上周五（１２日）高位觸及２６５８５點，創四年高
位，全周上升９７１點，顯示出投資者對市場的信心旺盛。相對於港股，內地股市表現同樣強勁
，上證綜合指數上周高見３８９２點。外資對中國股票的興趣比例更創下自２０２１年以來最高
，這反映了全球投資者對中國經濟表現的樂觀預期。
　
　　然而，另一方面，美國勞工部上周發布報告顯示，截至今年３月的１２個月內，新增職位較
之前預估減少了９１萬份。此外，６月和７月的非農就業人數也被下修了２﹒１萬份。與此同時
，８月新增職位僅為２﹒３萬份。這一系列數據顯示出美國勞工市場的疲弱，將促使美聯儲局進
一步降息，利率期貨預期今年出現三連降息，即香港時間周四（１８日）凌晨、１０月２９日和
１２月１０日的議息會議，每次減２５點子，累計７５點子的機會，上升至八成。
　
　　值得注意的是，自７月２４日以來，恒生指數在２４３７２點至２５９１８點之間的區間內
波動，這一橫盤整理的過程中，高低波幅達１５４６點。上周，恒指一舉突破此區間，從技術走
勢來看，意味著市場上行的潛力正在增強。因此，指數短期目標是這橫行區間的一倍量度升幅，
即１５４６點加２５９１８點。因此，恒指下站看２７４６４點。《信誠證券投資服務董事　蕭
猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處