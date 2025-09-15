《套期保值－蕭猷華》恒指下一站２７４６４點

《套期保值》港股氣勢如虹，恒生指數上周五（１２日）高位觸及２６５８５點，創四年高

位，全周上升９７１點，顯示出投資者對市場的信心旺盛。相對於港股，內地股市表現同樣強勁

，上證綜合指數上周高見３８９２點。外資對中國股票的興趣比例更創下自２０２１年以來最高

，這反映了全球投資者對中國經濟表現的樂觀預期。



然而，另一方面，美國勞工部上周發布報告顯示，截至今年３月的１２個月內，新增職位較

之前預估減少了９１萬份。此外，６月和７月的非農就業人數也被下修了２﹒１萬份。與此同時

，８月新增職位僅為２﹒３萬份。這一系列數據顯示出美國勞工市場的疲弱，將促使美聯儲局進

一步降息，利率期貨預期今年出現三連降息，即香港時間周四（１８日）凌晨、１０月２９日和

１２月１０日的議息會議，每次減２５點子，累計７５點子的機會，上升至八成。



值得注意的是，自７月２４日以來，恒生指數在２４３７２點至２５９１８點之間的區間內

波動，這一橫盤整理的過程中，高低波幅達１５４６點。上周，恒指一舉突破此區間，從技術走

勢來看，意味著市場上行的潛力正在增強。因此，指數短期目標是這橫行區間的一倍量度升幅，

即１５４６點加２５９１８點。因此，恒指下站看２７４６４點。《信誠證券投資服務董事 蕭

猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

