16/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》誰在高位繼續買貨？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和１００％，局
勢則皆屬顯著向好。雖然美指期貨現顯著向好，昨天（１５日）港股亦呈現強勢，恒指與恒指期
貨均未見再創中期升浪新高。恒指期貨日線圖上，五個主要技術分析指標皆屬利好，代表短期形
勢維持顯著向好。雖注意者，為ＳＴＣ的％Ｄ仍未跟隨％Ｋ進入超買區；根據經驗，即使於％Ｄ
升進超買區內後，被％Ｋ跌穿，令ＳＴＣ發出沽空訊號，超短期調整浪亦不易演變為短期調整浪

　
　　於反覆上落的市況中，大市交投依然暢旺，代表很多股票易了手。換言之，好友大戶已開始
於高位分批沽貨的可能性很大，問題在於接了他們貨的是那一類市場參與者。正路而言，好友大
戶於港股累積了如此巨大升幅後才追價入市買貨的機會低；仍有入市者，想必曾於早前在高位沽
貨走位，然後趁市況回落調整，入市補貨。因此，於高位追價買貨者，多為職業炒家與散戶投資
者；前者入市買貨時應已部署好沽貨套利或止蝕的計劃，後者則多被迫高價追貨，以免投資成績
繼續落後。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

