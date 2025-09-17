《運籌帷幄－梁業豪》短線分批沽貨套利，中線沽出小部分持貨走位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則皆屬顯著向好。於三個市場因素揭盅前，昨天（１６日）港股繼續於高位進行整固。大市

再度於高位突呈急挫，卻有力回升；一方面顯示淡友開始增大反攻的力度，另一方面卻證明好友

依然控制局勢。為安全計，短線投機者有需要將止賺位進一步上移，以防升勢突然逆轉。筆者對

短期後市的再升空間看得較為保守，昨天早市初段便開始分批沽貨套利行動，並於

Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內作出相同的建議。



筆者未敢低估大市再升的動力，但於看到升勢逐漸轉弱的時候，認為以繼續看好的值博率已

較前顯著下跌為理由，採取上述行動屬於審慎的應市方式。短期形勢尚屬顯著向好乃事實，但於

累積升幅已非常大的時候，兼且處於投資氣候呈現突變的可能性增大的環境中，若等候圖表訊號

指示沽貨離場，恐怕或會太遲。至於中線投資者，本欄認為可考慮沽出小部分持貨走位，看短期

調整浪的出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



