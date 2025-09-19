《運籌帷幄－梁業豪》兩個好友大戶於高位追價買貨的原因

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則均屬顯著向好。昨天（１８日）談到，於股市累積了很大的升幅，到達超買水平的時候，

仍會有些好友大戶追價買貨，究竟原因何在？一般而言，原因有兩個：（一）部分因持貨量一直

不足，表現落後於同行的基金經理，因市場內出現了新利好因素，為免進一步落後，被迫入市買

貨。而本周三（１７日）出現的利好因素，當然為中美兩國就ＴｉｋＴｏｋ交易達成基本框架共

識，令投資者憧憬兩國關係可繼續好轉，結束貿易戰。



（二）於投資氣候有利市況挑戰更高水平的時候，好友大戶的指數期貨、期權好倉本已獲利

豐厚。但若他們大舉入市平舊倉套利。並非上策。取而代之，他們會利用大型指數成分股的買盤

，推高上述衍生工具的價格至非常偏高的水平，才從容地推出期貨、期權被動沽盤，供急於平舊

淡倉者配對，止蝕離場。即使他們其後一舉將現貨拋售時錄得損失，幅度亦不及來自具槓桿效應

