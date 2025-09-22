  • 會員
照顧者 情緒健康
etnet專輯

22/09/2025 08:45

《套期保值－蕭猷華》港匯轉強勢，恒指續看俏

　　上周，港股延續強勢，恒生指數曾經突破27000點，最高觸及27058點，再創四年新高。然而，近期港股已顯示出短期超買的跡象。因此，周四（18日）和周五（19日）出現的調整，是相當正常和健康的現象。
　
　　後市展望，隨著美聯儲上周減息四分一厘，並預期今年再減多半厘，相信會有更多資金流入新興市場、A股和港股。此外，內地經濟持續復甦，今年經濟增長達到5%，相信沒有懸念。從技術走勢看，恒指26300點為上周低位，此水平有支持，預期調整幅度有限。
　
　　與此同時，港匯近期顯著轉強，由弱方保證7.85升至7.77水平，反映有資金流入，或與近期大型IPO有關。本周招股有奇瑞汽車(09973)，是內地第二大自主品牌乘用車公司；還有紫金黃金國際(02259)，是紫金礦業(02899)分拆的國際金礦業務。恒指方面，筆者維持短期第一站目標為27500點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

