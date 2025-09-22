《運籌帷幄－梁業豪》如何確認超短期調整浪仍在運行中？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則皆屬顯著向好。上周四（１８日）港股突呈急挫，內地股市亦然。超短期調整浪已經展開

的機會很大。於恒指２０天年度化歷史波幅低於２０厘的時候，超短期調整浪的運行時間多只得

３個至５個交易日。因此，除非短期形勢變為偏淡或更淡，於跌浪運行至第三個交易日時，淡友

便應加倍留意超短期形勢的變化，參考的為指數期貨小時圖。錄得較為顯著的反彈幅度後，上周

五（１９日）市況證明好友的反攻力度有限。



若今早（２２日）不見好友增強攻勢，成功維持「一浪高於一浪」的即市向好局勢，我們便

須提防上周四低位支持失守，確認超短期調整浪仍在運行中。至於短期調整浪會否出現，本欄認

為，宜於日線圖上五個主要技術分析指標中，有三個或以上轉淡後，才作考慮。現時好淡雙方實

力上已趨接近，後市走向除著投資氣候變化外，亦須看好淡大戶何時增強攻勢，最終分出勝負。

