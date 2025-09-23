《運籌帷幄－梁業豪》有意造淡圖利？先訂好策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則皆屬顯著向好。中美兩國元首通話有成果的利好消息看來已被充份消化，美股續創歷史新

高，內地股市與港股的回升幅度卻僅屬有限。昨天（２２日）恒指曾低見２６２０４，創指數自

上周四（１８日）高位２７０５８回落以來的新低。明顯地，除上升動力減弱外，下跌動力亦已

增強；若今天（２３日）好友未能重奪市場控制權，超短線投機者可進一步看淡後市。當然，他

們應將淡倉止賺位按形勢逐步下移，特別是價位跌近重要支持位。



此外，若無新利好消息入市支持，日線圖形勢多會正式轉淡；到時短線投機者可先訂好一個

最後止蝕位，伺機小注持淡倉圖利。換言之，若圖上五個主要技術分析指標中，若見其中三個轉

淡，我們便可開始伺機入市行動，並準備逐步加注。須緊記者，為若已轉淡的技術分析指標中，

有任何一個掉頭轉好，造淡圖利者便應立即收歛攻勢。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（

網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



