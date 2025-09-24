《運籌帷幄－梁業豪》計算恒指期貨的多個跌浪目標

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則分別屬於惼好和顯著向好。本周一（２２日）晚美股續創歷史新高，昨早（２３日）開局

未能跟隨其升勢，本已令投資者感到失望，其後市況持續往下發展，充份證明好友大戶的確於上

周四（１８日）開始撤軍。若今天（２４日）仍不見市況顯著回升，港股短期調整浪正在運行中

的可能性很大。指數期貨間有利大市迅速掉頭回升的背馳現象消失，反映連科技股大戶買家也不

再於跌市中維持秩序了。



恒指期貨日線圖上，各主要技術分析指標陸續轉淡；若價位進一步下跌，本周末前短期形勢

將變為顯著向淡。此外，連續錄得四支陰燭的情況在向好友發出警號，我們應細心觀察大市的下

跌動力會否持續增強。最近一個升浪的起點為上月２８日低位２４７３９，估計可被細分為低一

級的１－２－３－４－５五個浪。１浪頂為本月３日高位２５７６２，２浪底則為４日低位

２４９６３；１８日高位２７０７３應為３浪的終點，即４浪的起點。至於４浪的終點，應先看

３浪升幅的０﹒３８２倍╱０﹒５倍量度跌幅目標２６２６７（已經到達）╱２６０１８（已經

跌近）。至於０﹒６１８倍量度跌幅目標，則位於２５７６９，僅高於１浪頂２５７６２。《經

濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

