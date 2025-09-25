《運籌帷幄－梁業豪》四個港股後市發展模式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周二（２３日）港股已跌近短期重要支持位，具經驗的投資

者都會準備迎接反彈浪的來臨。至於反彈幅度，則難以斷定。結果，阿里巴巴（０９９８８）推

出Ｑｗｅｎ３－Ｍａｘ模型，刺激股價再創近期新高，確認中期反彈浪仍在運行中，五大指數與

三個指數期貨皆曾報跌，以科指與科指期貨的跌幅最為明顯。然而，很快便見到阿里巴巴，中芯

國際（００９８１）與騰訊（００７００）的買家合力將港股推高。



迅速轉跌為升的市況確認短期調整浪中的ａ浪下跌過程已經結束，但ｂ浪反彈的終點很難準

確預測。後市發展模式有四個：（一）調整浪屬於「之字形」，ｂ浪長度為ａ浪的０﹒３８２倍

、０﹒５倍或０﹒６１８倍；（二）調整浪屬於「正常平勢形」，ｂ浪終點位於ａ浪起點前；（

三）調整浪屬於「不規則平勢形」，ｂ浪長度為ａ浪的１﹒２３６倍或１﹒３８２倍；（四）整

個調整浪其實已經運行完畢，中期升浪原來尚未結束，現正繼續往上發展。也許於超短期「一浪

高於一浪」的向好形勢遭到破壞時，才會為捕捉另一個跌浪出現者帶來啟示。《經濟通及交易通

首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



