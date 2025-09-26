  • 會員
26/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線沽出阿里巴巴套利的原因

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，
局勢則均屬顯著向好。本周三（２４日）收市前，筆者向Ｐａｔｒｅｏｎ頻道Ｐｌａｔｉｎｕｍ
和Ｄｉａｍｏｎｄ訂戶建議短線買入的兩、三隻股票中，都包括阿里巴巴（０９９８８），投機
成績超卓。不過，昨早（２５日）開市後，該股便不再於筆者的建議名單中。建議的基礎為「從
上而下」，即先挑選兩個最強勢的板塊，然後從中選出不多於三隻最具投機價值的股票。須注意
者，為不再建議利用阿里巴巴作為投機工具，皆因我們有更好的選擇。
　
　　換言之，阿里巴巴的短期形勢未必已經轉淡，可能只是其強勢被其他股票超越而已。若大家
選擇不換馬，繼續持有阿里巴巴，只須看緊被逐步上移的止賺位便可。市況所見，股價於進入早
市中段前創了５２周新高價１７７﹒８０元，為各位提供了上佳的套利離場機會。其後市況持續
向淡，顯示沽家入市態度積極。順道一提，比亞迪股份（０１２１１）成功下試本月１５日低位
１０２﹒８０元後，昨天成交量明顯增大，值得我們特別留意。《經濟通及交易通首席顧問　梁
業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

