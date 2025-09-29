  • 會員
29/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指下站跌浪目標２５５８７

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，
局勢則分別屬於偏好和顯著向好。今天（２９日）為９月份期貨、期權到期日，明天（３０日）
則為９月份場外股票期權兼基金季結日。上周港股反覆偏淡，恒指於日線圖上形成了一個可供反
覆上落的範圍。上周二（２３日）低位２６００４為本周初不容有失的支持位，若失守，我們即
可假設以「之字形」運行的短期調整浪已運行至最後階段，即ｃ浪，與ａ浪的長度相若，目標
２６６４１－（２７０５８－２６００４）＝２５５８７。
　
　　此外，若２６００４關口守不住，即代表短期「一浪高於一浪」的走勢被破壞中，中期形勢
開始轉弱。投資者多在憧憬下月美國會再減息四分一厘，以目前美國經濟和通脹狀況推測，減息
機會的確很大。但本年底前會否再減四分一厘，則眾說紛紜。上周港股走勢上明顯落後於美股，
而前者的升勢會否告一段落，值得我們細心觀察。為安全計，本欄會繼續以較小的注碼短中期應
市，耐心等待港股短期調整浪的出現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

