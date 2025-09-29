  • 會員
29/09/2025 07:59

《套期保值－蕭猷華》恒指本周目標看27000點

　　恒生指數上周結束了連續三周上漲的趨勢，全周回跌417點，此次回調屬於非常健康的調整。本周將迎來期指結算和季結因素，預計指數將維持反覆上行格局。
　
　　美國第二季經濟增長被向上修訂至3.8%，高於初值的3.3%。主要原因是特朗普在4月發動的關稅戰，促使出口商提前向美國出口，導致第一季的入口量增加，而第二季則顯著減少，進而收窄貿易逆差，拉高了經濟增長。因此，這次GDP增長向上修訂僅屬於一次性現象，美國經濟並不樂觀。
　
　　另一方面，最新的申領失業救濟人數，按周減少1.4萬人，表面上看似好於預期，然而從細節裏看，持續申領救濟人數僅減少了1000人，反映出還有很多失業大軍未重返勞工市場，企業也未增加招聘，只是減少裁員而已。總的來說，美國勞工市場仍然面臨嚴峻挑戰，預計今年僅餘的兩次議息會議中，每次減息四分之一厘的機會甚高。
　
　　展望後市，港股的整體上漲格局不變，恒指將繼續創新高，但波動性可能會加大。本周的恒指目標定在27000點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握！► 即睇

