《運籌帷幄－梁業豪》ａ浪起點阻力須全面被升破

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，

局勢則皆屬顯著向好。於９月份期貨、期權到期日，港股及時回升，讓好友的最後利潤回增。上

周反覆偏淡的走勢讓淡友找到平舊倉或轉倉的良機，減少損失，而昨天（２９日）顯著反彈的市

況顯示短期調整浪中的ｂ浪上升過程有可能尚未完結。只要三大指數中，恒指與國指均跟隨科指

升近或升越ａ浪起點，即本月１８日高位，短期調整浪即被確認無法以「之字形」運行。



根據經驗，昨早淡友力拒好友的攻勢一段時間後，午市初段便告退守，形勢對今天（３０日

）９月份場外股票期權到期日升勢有利。然而，本欄認為，本周四（２日）假期過後的大市表現

才具較大的啟示性。此外，大家應留意本周港股會否追落後，跑贏美股。內地國慶假期休市在即

，港股的上升動力當然主要來自其自身的利好因素，但大家認為本周港股會有足夠的利好因素，

支持大市顯著再升，並企穩於前升浪頂之上嗎？《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

