  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

30/09/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》ａ浪起點阻力須全面被升破

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為７５％和８７﹒５％，
局勢則皆屬顯著向好。於９月份期貨、期權到期日，港股及時回升，讓好友的最後利潤回增。上
周反覆偏淡的走勢讓淡友找到平舊倉或轉倉的良機，減少損失，而昨天（２９日）顯著反彈的市
況顯示短期調整浪中的ｂ浪上升過程有可能尚未完結。只要三大指數中，恒指與國指均跟隨科指
升近或升越ａ浪起點，即本月１８日高位，短期調整浪即被確認無法以「之字形」運行。
　
　　根據經驗，昨早淡友力拒好友的攻勢一段時間後，午市初段便告退守，形勢對今天（３０日
）９月份場外股票期權到期日升勢有利。然而，本欄認為，本周四（２日）假期過後的大市表現
才具較大的啟示性。此外，大家應留意本周港股會否追落後，跑贏美股。內地國慶假期休市在即
，港股的上升動力當然主要來自其自身的利好因素，但大家認為本周港股會有足夠的利好因素，
支持大市顯著再升，並企穩於前升浪頂之上嗎？《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處