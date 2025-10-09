  • 會員
09/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周末前後部署中線分批補回現貨

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為62.5%和65%，局勢則分別屬於向好和顯著向好。中秋節假期過後，港股如預期般繼續往下調整，恒指跌抵26517後才見反彈。本月3日於陰陽燭日線圖上錄得的「身懷六甲」利淡轉向形態發揮了威力，上月18日高位27058得而復失，證明了淡友大戶於高位的反攻誠意。另一方面，由於25日高位26641被跌越，自23日低位26004起的升浪再不可能被細分為低一級的i-ii-iii-iv-v五個浪，即不可能屬於推動浪。換言之，本月2日高位27382為短期升浪的終點屬於最大機會成為事實的數浪方式。但必須再次提醒大家，現時港股應處於短期調整浪中，暫時未有跡象中期升浪已經結束，長期升浪亦未被破壞。因此，於本周末前後，筆者會部署捕捉中線分批入市補回早前沽出走位的現貨，並逐步調高實際持貨水平上限。短線投機方面，當然伺機分批平掉舊淡倉套利，然後耐心等候反手持有好倉圖利的良機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

