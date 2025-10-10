《運籌帷幄－梁業豪》或會於本季結束前減持MPF美股基金

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和72.5%，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。有讀者朋友感到很奇怪，為何筆者近日建議大量減持美股套利，卻於每年的「MPF投資策略」中，仍動用三成資金持有美股基金。其實，筆者依然看好美股中長期後市，但認為短期已累積了過大的升幅，很容易會出現幅度非常明顯的調整，雖則於科技股的上升勢頭看似沒法停止。
因此，筆者於現階段無意中線至超長線減持美股，直至預期運行時間較長，累積跌幅較大的調整市況有明顯跡象在運行中為止。港股方面，一般而言，由於美息於本年底前仍有兩次機會被下調，估計於未來一周內大幅下挫的機會不大。美國公布的經濟數據時好時壞，投資者已習以為常。現時值得憂慮者，為美國政府停擺若持續一段較長的時間，將會影響投資者對美元資產的信心，拖累美股。因此，若市況急速轉差，筆者會於本季結束前，建議大家提早作出「MPF投資策略」上的修訂，減持美股基金。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
