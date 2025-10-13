《運籌帷幄－梁業豪》風高浪急，格外小心！

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為75%和65%，局勢則分別屬於偏好和向好。中美關係突然轉差，國家主席似趁美國聯邦政府停擺，美國總統特朗普面對內患之際向他攤牌。不能受氣的特朗普本已因未獲頒發諾貝爾和平獎感到不悅，一如過往地沉不住氣，出手反擊。以巴戰事剛完結中美貿易戰火重燃，恐怕本月兩個元首會面或不能成事。當港股展開短期調整獲確認後，美股亦告跟隨的可能性已大增。
上周五（10日）筆者動用了第一筆注碼中線入市補貨，看a浪下跌過程快將結束後，因投資氣候轉壞，第二筆注碼會更審慎地處理。當晚指數期貨於夜市被大幅質低，但個人認為，若今早（13日）大市相應地裂口低開，投入第二筆注碼的值博率是十分吸引的。最怕是裂口低開的幅度不夠大，若只略為低開後，未見淡友大戶將市況進一步推低，只在吸引心急的好友入市，令大市給投資者跌不下去的假象。股市已變得風高浪急，大家須格外小心。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
