  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

13/10/2025 08:30

《套期保值－蕭猷華》港股回調是吸納良機

　　港股上周出現調整，主要受到A股回調、科技板塊獲利回吐以及滙控(00005)股價拖低大巿的影響，恒生指數上周最低觸及26247點，整周累計跌幅達850點。另一方面，在長假期後復市的A股，上周五（10日）創出10年新高後隨即回落。值得注意的是，港股和A股每次創出新高後，通常會出現調整，這是正常現象。

　　上周，美國商務部制裁中國16家企業，中方隨即反擊，實施稀土、磁鐵和全產業鏈出口管制，並對高通展開反壟斷調查。中國此次連出重招，拳拳到肉，痛擊特朗普，他生氣了，隨即威脅11月1日加徵中國100%關稅，並說在月底舉行的南韓APEC高峰會，無需與習近平會面。市場憂慮中美貿易戰重燃，港股周一（13日）大幅低開是意料之中的情況。
　
　　展望後市，中美關係突然轉壞，加上港股近期的上升幅度頗大，短線難免會因借勢回吐而有所波動。不過，自今年4月中美貿易戰爆發以來，市場已經歷了多次壓力測試，而特朗普的同一劇本也重複上演過無數次。距離南韓APEC高峰會還有兩個多星期，特朗普隨時又會改口風。這次中國的反擊，再次凸顯了「打，奉陪到底；談，大門敞開」。
　
　　誠然，估計港股此次負面反應不會過於劇烈，如果投資者持有的是優質股票，宜繼續持有。此外，港股近日升勢相當明顯，適度回調反而是一個良機，讓投資者趁此機會進行加貨。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處