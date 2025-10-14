  • 會員
輕鬆護老
14/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應低估跌幅進一步擴大的可能性

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為68.75%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。上周五（10日）晚美股大幅急挫的市況令港股投資者感到恐懼，幸而昨早（13日）美國總統特朗普發表令中美緊張關係降溫的言論刺激美指期貨反彈，港股開市後的跌幅尚屬預期之內。恒指於日線圖上呈現顯眼的「下跌裂口」後，呈現反覆橫行的走勢。進入早市末段前，淡友大戶增強攻勢，好友退守25336關口前，未見有大舉反攻的跡象。

　　雖然午市指數曾一度回升至25896，超短期「一浪低於一浪」的向淡局勢在繼續發展，短期跌浪有可能會演變為中期調整浪，投機者與投資者皆應審慎應市。若論跌幅，確實已經足夠；但因前跌浪底，即上月23日低位26004已被顯著跌越，現時運行的只屬a浪居多。「下跌裂口」於b浪反彈中被完全補回的機會不大，於投資氣候正式轉好前，我們不應低估a浪跌幅進一步擴大的可能性。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

