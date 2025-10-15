  • 會員
15/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》小心港股中期形勢已開始轉淡

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為56.25%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。投資氣候突然轉壞，投資者不得不客觀地研究港股中期形勢已經開始轉淡的可能性。恒指陰陽燭月線圖上，自本年4月起，指數雖然穩步上升，至今升勢一直受制於持續上移的保歷加通道頂部。連續錄得五支陽燭的市況。證明好友大戶的攻勢確實非常凌厲，最終仍只引來了龐大的獲利回吐沽盤。若短期調整浪真的演變為中期調整，中長線投資者有需要急於入市買貨嗎？

　　本月港股掉頭回挫，原來是歷史重演，因於2021年3月，恒指也曾於連續錄得五支陽燭後。便轉跌為升。該次恒指最終被質低至14597，希望於這方面不會歷史重演吧。中期重要支持位應看本年3月高位24874和自4月低位19260起升幅的0.382倍量度跌幅目標24279，代表指數會呈現很大的回跌幅度。但若作較壞的打算，淡友大戶會攻抵0.5倍/0.618倍量度跌幅目標23321/22363，令中期調整演變為長期調整。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

