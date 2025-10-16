《運籌帷幄－梁業豪》好友完全控制局勢現象消失

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。經過一輪好淡激戰後，港股跌勢逐步喘定，有條件展開超短期反彈。至於短期反彈是否已經展開，暫難斷定。本欄認為，若今天（16日）收市前不出現全周新低位，其後兩、三個交易日的市況可略為看高一線。本欄於近日大市中，曾中線兩度入市補回部分早前沽出走位的現貨；至於會否投入第一筆和第四筆（最後一筆）資金，有多個因素需作考慮。
首先，雖然我們上調實際持貨量上限，若WBR分析系統結果指示投資者以較該上限為低的資金持貨，大家便沒有需要進一步或全面補貨。此外，除非有跡象顯示第一階段的跌浪已經正式完結，兼會出現幅度很大的反彈，投入第三注資金的行動應經審慎考慮後，才作決定。最後，我們須提防港股波幅會進一步擴大，出現先大幅回升，然後掉頭急挫，再創近期跌浪新低的情況。中美兩國已經失去了互信，投資氣候因而轉壞，好友完全控制局勢的現象已經消失。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票