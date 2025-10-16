  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

16/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友完全控制局勢現象消失

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。經過一輪好淡激戰後，港股跌勢逐步喘定，有條件展開超短期反彈。至於短期反彈是否已經展開，暫難斷定。本欄認為，若今天（16日）收市前不出現全周新低位，其後兩、三個交易日的市況可略為看高一線。本欄於近日大市中，曾中線兩度入市補回部分早前沽出走位的現貨；至於會否投入第一筆和第四筆（最後一筆）資金，有多個因素需作考慮。

　　首先，雖然我們上調實際持貨量上限，若WBR分析系統結果指示投資者以較該上限為低的資金持貨，大家便沒有需要進一步或全面補貨。此外，除非有跡象顯示第一階段的跌浪已經正式完結，兼會出現幅度很大的反彈，投入第三注資金的行動應經審慎考慮後，才作決定。最後，我們須提防港股波幅會進一步擴大，出現先大幅回升，然後掉頭急挫，再創近期跌浪新低的情況。中美兩國已經失去了互信，投資氣候因而轉壞，好友完全控制局勢的現象已經消失。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】中美貿易戰突然全面升級，分析指雙方已留轉圜空間，你是否認同？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處