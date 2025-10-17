《運籌帷幄－梁業豪》應市態度不應再進取

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。對美股見頂回落進行中期調整，本欄早已作好準備。於AI急速發展和美息展開第二輪減息的支持下，美股早前確實升勢停不下來，期間不見通脹加劇，惟估計關稅戰對經濟的影響會於本年底前逐漸浮現，為美股增添下跌動力。下次美國聯儲局減息後，若未能對美股帶來顯著而持續的利好刺激，本欄短中期後市向淡的看法將不變，並預期資金會逐步流出美元資產。港股方面，中美關係轉差，當然屬於利淡因素，只望內地會推出新政策支持，減少調整幅度。事實上，中期升浪的運行時間已經很長，累積升幅亦已很大，短期調整演變為中期調整，一點也不出奇。因此，於港股調整期有跡象正式完結前，不應再像早前般採取非常進取的應市態度，多留點現金為上策。此外，由於大市的波動程度已經加劇，中線投資者沽貨走位的行動有需要變得更加頻密。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
