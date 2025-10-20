  • 會員
20/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》三個數浪方式均有利港股先顯著反彈

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。中美貿易戰局勢峰迴路轉，自然為股市增大波動。美國總統經常發表不理性的言論和推出朝令夕改的政策，令股市容易突然逆轉。以港股為例，恒指於上周一（13日）因中美貿戰戰火重燃而急挫至25336後，表現非常反覆，急升驟降的市況令投資者感到無所適從。上周五（17日）大市再呈急跌，令市況變得更加複雜，而最有可能成為事實的數浪方式有三個。

　　樂觀點看，中期升浪尚未完結，短期調整浪以「正常平勢形」或「不規則平勢形」運行，內裏的a浪已經或快將完結。不算樂觀的看法，為短期調整浪以「之字形」運行，分別在於b浪的反彈幅度會較小。而中期較悲觀，短期卻較樂觀的看法，為中期調整浪已經開始，現正找尋(a)-1浪底。於小時圖上，(a)-1浪可被細分為低一級的(i)--(iii)--(v)五個浪，即(a)-2浪已經或快將展開，最高可升回(a)-1浪起點前。上述三個數浪方式的共通點，為指數於現水平有條件顯著反彈，再定後向。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

