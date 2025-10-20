  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

20/10/2025 08:30

《套期保值－蕭猷華》港股此次調整已結束？

　　回顧上周，港股經歷了劇烈的波動，主要因中美關係的惡化。中方打出稀土管制這王牌，特朗普因此措手不及，威脅要對中國加徵100%關稅。鑑於港股自4月以來累積了相當的升幅，此次調整在情理之中。畢竟，市場對特朗普的反覆無常已經習以為常。
　
　　筆者上星期在專欄中提到，特朗普隨時會改變口風，果然，情況如預期發展，中美緊張關係之後急劇降溫。因此，筆者認為港股此次調整已經結束。
　
　　內地方面，第二十屆四中全會將於10月20日至23日在北京召開，會議將重點審議「十五五」規劃建議，預期會擴大內需，促進以舊換新，加碼刺激消費。此外，中央可能會提出加快科技自立的策略，包括高端裝備、智能製造、芯片國產化、綠色能源、醫療服務等。值得注意的是，過去的四中全會首日，A股上漲的概率非常高。
　
　　誠然，筆者早前在本欄提及，港股在不斷創年內新高的同時，波動加劇是正常現象，且港股是處於牛市中的回調，將持續保持反覆向上的走勢，形成一浪高於一浪的格局。另一方面，本月底美國聯儲局議息，減息四分之一厘的機會極高，加上習近平與特朗普在南韓APEC峰會會面機會也相當大，因此筆者認為港股此次調整已結束，可望再創年內新高。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

定期存款 | 華僑3個月港元定存新優惠最高達3.7厘，交銀推...

05/11/2025 17:13

貨幣攻略

中美經貿臨時停火，世界恐怕更不安全

05/11/2025 13:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處