  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

22/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大幅急升的證券，應立即追價買入嗎？

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。每個交易日收市後，筆者都會向Patreon訂戶發放全期（超短線至超長線）投機/投資用的六個「證券排行榜」，提供最有機會帶來利潤的證券。雖然每隻證券都附有「買入」、「持有」或「沽出」的訊號，但大強勢股變得不應再買入，只宜繼續持有時，其價位應已從高位回落了不少。此外，若證券突然大幅急升，很容易便會於排行榜上出現於很高的位置；應否追買，很難作決定。

　　有見及此，從本周一（20日）起，「證券排行榜」上會提供「偏高程度」和「啤打系數」，以供參考。若見某大強勢證券呈現「超買」，甚至「嚴重超買」，雖其訊號為「買入」，亦只宜暫作觀望，耐心等候超買情況消失時，才入市買貨。至於判斷價位是否屬於「超買」或「嚴重超買」，筆者分別參考榜上所有證券升跌幅的平均數，然後各自兩個和三個標準差，計算可接受的累積升幅，作為「買入」與「等待」的分界線。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處