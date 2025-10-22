《運籌帷幄－梁業豪》大幅急升的證券，應立即追價買入嗎？

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。每個交易日收市後，筆者都會向Patreon訂戶發放全期（超短線至超長線）投機/投資用的六個「證券排行榜」，提供最有機會帶來利潤的證券。雖然每隻證券都附有「買入」、「持有」或「沽出」的訊號，但大強勢股變得不應再買入，只宜繼續持有時，其價位應已從高位回落了不少。此外，若證券突然大幅急升，很容易便會於排行榜上出現於很高的位置；應否追買，很難作決定。
有見及此，從本周一（20日）起，「證券排行榜」上會提供「偏高程度」和「啤打系數」，以供參考。若見某大強勢證券呈現「超買」，甚至「嚴重超買」，雖其訊號為「買入」，亦只宜暫作觀望，耐心等候超買情況消失時，才入市買貨。至於判斷價位是否屬於「超買」或「嚴重超買」，筆者分別參考榜上所有證券升跌幅的平均數，然後各自兩個和三個標準差，計算可接受的累積升幅，作為「買入」與「等待」的分界線。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
