23/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》根據波浪理論進行炒賣有成果

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。上周五（17日）收市後，筆者準備好分兩注候低補貨，看港股於本周初先進一步下跌，才正式反彈，可惜當晚美股走勢顯著向好，本周一（20日）大市勢裂口高開，筆者知道不會出現這個機會。但憑著豐富的應市經驗和訓練有素的冷靜應市心態，筆者很快便將升勢判斷為(b)浪或b浪上升過程，並可被細分為低一級的a-b-c或a-b-c三個浪。

　　根據波浪理論，反彈幅度多為前升幅的0.5倍或0.618倍，筆者因而建議Patreon訂戶候高再度中線沽貨走位。應市策略是正確的，可惜入市時間早了一點。其後市況掉頭急挫，筆者昨早（22日）建議大家於反彈浪的0.618倍量度跌幅水平附近入市補貨，候高再沽。結果，筆者的買入價為全日最低位；本周末前，大家可再做淡友，入市時間為c浪或c浪有條件正式完結時。然而，若見反彈浪有較大機會屬於(a)-2浪，便應暫停行動，退守高位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

