24/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》計算多個恒指反彈目標

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於偏淡和向好。大家或許對昨早（23日）恒指跌越本周三（22日）低位25654感到害怕，但若自本月17日低位25145起運行的反彈浪可被細分為低一級的a-b-c三個浪，b浪因而進入第二個交易日，令運行時間不致太短，不是更為健康嗎？其後指數從25592掉頭急升，走勢上完全符合根據波浪理論的推測。正路而定，今天（24日）市況易升難跌。

　　假設c浪與a浪等長，整個反彈浪的目標為25592+(26367-25145)=26814。此外，自本月2日高位27382起跌幅的0.618倍反彈目標為25145+(27382-25145)x0.618=26527。若作較樂觀的打算，升浪目標位於27382前，但這個數浪方式成為事實的機會明顯較小。中美關係十分不穩定，俄烏戰事暫時不易結束，加上美國經濟前景未宜樂觀，筆者會耐心等候美股進入短中期調整。港股方面，中國二十屆四中全會舉行提供了支持，令其表現優於美股。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

