27/10/2025 08:30

《套期保值－蕭猷華》恒指本周目標27000點

　　回顧上周，受到特朗普的言論影響，市場出現劇烈波動。他一方面表示將與習近平見面，另一方面又暗示可能不會見面，導致港股如同過山車般起伏。至上周五（24日），白宮確認特朗普將於本周四（30日）在南韓APEC峰會上與習近平會面。這一消息符合筆者上周的預期，中美元首在南韓會面的可能性極高。而且，筆者也提到恒指的調整已接近尾聲，結果恒指上周累積上升913點。
　
　　由於美國聯邦政府的停擺，積壓已久的經濟數據終於在上周五出爐。其中，最受關注的是通脹數據。若通脹增幅超預期，美國聯儲局的減息計劃將受到影響，市場可能會出現較大調整。然而，9月的核心消費物價指數按年上升3%，低於預期，這為聯儲局於香港時間周四凌晨的議息會議減息四分之一厘鋪平了道路，而12月再減四分之一厘的機會高達九成。此外，因美國政府停擺進一步拖慢了經濟增長，明年減息三次的可能性也在增加。
　
　　展望後市，市場在等待內地增量刺激政策的同時，筆者預期恒指將有機會再創年內新高，投資者需保持堅定信心。此外，本周的「習特會」可為市場帶來穩定和利好催化劑。筆者預期港股本周將呈現反覆上升的趨勢，恒指目標為27000點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

