照顧者 情緒健康
28/10/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》應留意的財務比率

　　中、長線投資者除應多加留意證券商對上市公司的每股盈利預測變化外，亦宜留意預期周息率的吸引性。須注意者，為高業績周息率並不保證未來年度的周息率亦可維持於該水平。另一方面，每股市場資產淨值折讓率能在一定程度上反映出股價的偏高或偏低程度；不過，我們常見的現象，為股價會長期持續偏高或偏低。即使日後每股市場資產淨值折讓率返回零水平，亦多為預期每股資產淨值被重新評估，而非股價出現了很大的變化。其餘大家應參考的財務比率，包括經營邊際利潤率、資產回報率、股東資金回報率、EBITDA、流動比率、長期負債與股東資金比率、總負債與股東資金比率、利息盈利率、派息比率、董事酬金佔純利比率、折舊與營業額比率等。
　
　　此外，上市公司的中國投資項目比重、管理層質素、股東背景、項目發展計劃、股份交投活躍程度、所屬行業環境與大市投資氣候，均為中、長線投資不應忽視的因素。由此可見，投資者於選擇合適的持貨對象時，是有很多功課要做的。只聽從市場傳聞、消息或報章專欄貼士買入股票的做法，並不值得鼓勵。這個世界應是公平的，肯花時間和心機於投資決定的事前準備工夫上者，理應得到較佳的回報。如果大家沒有時間去下這些工夫，選出實力股和強勢股，卻又認為大市可持續上升，可考慮改為買入盈富基金(02800)，實行「買市不買股」。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

