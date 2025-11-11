  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

11/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢變得對好友有利

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。周末過後，港股呈現較市場為大的上升動力。恒指喜見升越上月30日高位26589，到達26669。往上突破的市況非常重要，因c浪和(c)浪已被確認仍未開始。此外，短期形勢變得對好友有利，但他們應將最後止蝕位放於上周三（5日）低位25496。至於升浪目標，現有兩個：（一）上月2日高位27382和（二）25496+(26589-25145)=26940。

　　最新形勢顯示，中期調整浪仍在運行中，可被細分為低一級的(a)-(b)-(c)三個浪，而(b)浪多屬「之字形」，可被細分為低一級的a-b-c三個浪；(b)-a浪為26589，(b)-b浪底則為25496。樂觀點看，整個中期調整浪會屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」，悲觀點看，(b)-c浪的長度只約為(b)-a浪的0.618倍，目標看26388，但已經到達。最後，由於(a)浪未能明顯地被細分為低一級的a-b-c三個浪，上述較為樂觀的數浪方式成為事實的可能性較低。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區