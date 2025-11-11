《運籌帷幄－梁業豪》短期形勢變得對好友有利

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。周末過後，港股呈現較市場為大的上升動力。恒指喜見升越上月30日高位26589，到達26669。往上突破的市況非常重要，因c浪和(c)浪已被確認仍未開始。此外，短期形勢變得對好友有利，但他們應將最後止蝕位放於上周三（5日）低位25496。至於升浪目標，現有兩個：（一）上月2日高位27382和（二）25496+(26589-25145)=26940。
最新形勢顯示，中期調整浪仍在運行中，可被細分為低一級的(a)-(b)-(c)三個浪，而(b)浪多屬「之字形」，可被細分為低一級的a-b-c三個浪；(b)-a浪為26589，(b)-b浪底則為25496。樂觀點看，整個中期調整浪會屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」，悲觀點看，(b)-c浪的長度只約為(b)-a浪的0.618倍，目標看26388，但已經到達。最後，由於(a)浪未能明顯地被細分為低一級的a-b-c三個浪，上述較為樂觀的數浪方式成為事實的可能性較低。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票