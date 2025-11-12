《運籌帷幄－梁業豪》估計於現水平好淡爭持或反覆攀升

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。昨天（11日）恒指期貨甫開市即成功升越前升浪頂，令上日價位與恒指間的背馳現象即時消失。此外，國指亦呈現同樣情況，國指期貨卻跟上日的恒指期貨一樣，呈現背馳，希望背馳現象消失的情況可於今天（12日）重現。至於近期表現遠遠落後的科指與科指期貨，與前升浪頂仍有一段很大的距離，不易跟隨。
平心而論，近日港股的全期形勢逐漸轉好，大市顯著再跌的危機已被解除。正路而言，港股暫時會於現水平呈現好淡爭持或反覆攀升的局面，直至有新重大利淡消息出現，支持淡友大戶入市反攻為止。近日市況所見，資金於數個行業類別間輪流追捧相關股票，昨天主角為金融業。短線投機者的正確圖利方式，為先找出最強勢的一、兩個行業類別，再從中挑選最強勢的兩、三隻股票買入；根據筆者個人經驗，勝算會較高。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
