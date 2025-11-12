  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

12/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》估計於現水平好淡爭持或反覆攀升

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為50%和57.5%，局勢則分別屬於中性和向好。昨天（11日）恒指期貨甫開市即成功升越前升浪頂，令上日價位與恒指間的背馳現象即時消失。此外，國指亦呈現同樣情況，國指期貨卻跟上日的恒指期貨一樣，呈現背馳，希望背馳現象消失的情況可於今天（12日）重現。至於近期表現遠遠落後的科指與科指期貨，與前升浪頂仍有一段很大的距離，不易跟隨。

　　平心而論，近日港股的全期形勢逐漸轉好，大市顯著再跌的危機已被解除。正路而言，港股暫時會於現水平呈現好淡爭持或反覆攀升的局面，直至有新重大利淡消息出現，支持淡友大戶入市反攻為止。近日市況所見，資金於數個行業類別間輪流追捧相關股票，昨天主角為金融業。短線投機者的正確圖利方式，為先找出最強勢的一、兩個行業類別，再從中挑選最強勢的兩、三隻股票買入；根據筆者個人經驗，勝算會較高。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區