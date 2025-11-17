《運籌帷幄－梁業豪》不宜再考慮持指數期貨好倉圖利

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為68.75%和70%，局勢則分別屬於偏淡和向好。近年全球股市的上升動力很大程度上來自市場對AI業前景的極度樂觀情緒。但近日有跡象顯示這份憧憬開始退卻，更有資金開始流出的現象；看來，大戶買家正在執行候高減持AI股的計劃，反映這類股份被過度追捧，現價跟業務前景與盈利能力並不相符。客觀而言，美股連處短期調整的階段，但港股卻呈現強勁反彈，內地股市則表現最佳。
港股已升近中期重要阻力位，即使其後出現的跌浪只屬短期，而非中期調整，跌幅亦可以不小。因此，若非有新重大利好消息出現，短線投機者不宜再考慮持有指數期貨好倉圖利，特別是於日線圖上有更多主要技術分析指標轉淡時。至於中長線投資者，暫宜按兵不動；但於短期形勢進一步轉淡後，可將持貨量上限略為調低，即沽出更多現貨走位，然後伺機於較低水平入市補回。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
