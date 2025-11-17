  • 會員
17/11/2025 08:30

《套期保值－蕭猷華》聯儲局放鷹，恒指本周先低後高

　　恒生指數上周持續反覆攀升，上周四（13日）一度觸及27188點，不過上周五（14日）回落500點，全周累升331點。內地股市動能十足，A股巿場正處於牛巿格局，上證綜合指數上周再創10年新高。此外，人民幣匯率持續走強，兌美元升至7.09水平，創下一年來新高。人民幣的強勁表現，對A股市場而言無疑是利好催化劑。隨著上證綜合指數確認突破4000點可期，A股市場有望邁向新的台階，4000點並不是行情的終點，而是新一輪行情的起點。
　
　　國家統計局上周公布了「三頭馬車」數據。10月的規模以上工業增加值按年增長4.9%，低於上月的6.5%；社會消費品零售總額按年增長2.9%，亦低於上月的3.0%；而1至10月固定資產投資按年下跌1.7%，優於上月的下跌0.5%。整體來看，內地10月經濟表現不如預期。
　
　　回顧今年3個季度的表現，全國GDP增長分別為第一季5.4%、第二季5.2%和第三季4.8%。儘管全年經濟增長的目標「保五」基本上沒有困難，但要在明年維持5%的經濟增長，今年第四季度必須加大推動力度，要發力。因此，內地短期內有需要加強信貸投放和促進消費等刺激政策。
　
　　展望後市，美國聯儲局於12月降息機會減低，引發環球股市下跌，債息上升，風險資產受壓。短線料影響港股投資情緒，預期恒指本周呈現先跌後升格局，波幅在26300點至27300點之間。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

