《運籌帷幄－梁業豪》恒指中期調整，長期升勢仍在

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為62.5%和70%，局勢則分別屬於向淡和向好。恒指陰陽燭月線圖上，上月呈現「烏雲蓋頂」利淡轉向形態，顯示形態高位27382有很大阻力，中期調整浪有可能已經正式展開。本月指數並沒有跌越上月低位25145，最終錄得陽燭的機會較大。然而，若於明年1月前不見出現高於27382的全月收市位，投資者未可安心。指數現正等待於25145與27382間呈現突破，市況一但呈現突破，形勢將變得明朗。

　　到時，上述範圍於被突破後的另一方向的邊緣將可被用作順勢持倉者的最後止蝕位。上升通道頂部阻力不輕，指數先回試3月高位24874支持，再定後向的機會較大。此外，五個主要技術分析指標中，RSI已經轉淡，後市關鍵在於STC會否發出沽空訊號。最後，自4月低位19260起升幅的0.382倍量度跌幅目標為24279，好友應有退守該位附近的心理準備，但長期升勢未有跡象已經完結。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

