《運籌帷幄－梁業豪》中線逐步減持現貨走位

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為56.25%和70%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。近期全球股市均在調整中，最近以美股的跌勢較為明顯。美國聯儲局於下月進一步減息的機會下降，成為了淡友大戶反攻的藉口，而估值過高的AI股和科技股的沽壓尤為顯著。中線投資者於中期調整浪很大機會正在運行中的情況下，若早前已將持貨量上限降低，減持現貨走位，現可耐心等待大市跌近量度目標附近，而指數期貨有跡象正式轉好時，才入市補貨。
根據經驗，若投資氣候變得更壞，港股會有更大的再跌空間，短期「一浪低於一浪」的向淡形勢會繼續發展下去。由於淡友大戶將防線逐步下移，於前升浪頂，即恒指27189和恒指期貨27202被升越前，每個反彈浪都會為早前未及沽貨減持提供機會。於大市往下找尋跌浪底的途中，我們應依WBI分析結果指示，逐步減持現貨走位。平心而論，港股的上升動力已大為減弱，先作退守應屬上算。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
