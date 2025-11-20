  • 會員
照顧者 情緒健康
etnet專輯

20/11/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》耐心等候(c)浪的結束，目標恒指24952

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為43.75%和57.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。昨早（19日）好友嘗試反攻，可惜只暴露其實力未足。結果，恒指進一步跌至25742，陰陽燭日線圖上連跌四個交易日，情況為自上月31日以來所僅見。指數最終會否跌抵前跌浪底，即本月5日低位25496，仍屬難料。本欄相信，港股中期調整仍未完結，本月14日高位26882屬於可被細分為低一級(a)-(b)-(c)三個浪的「正常平勢形」中的(c)浪起點，終點料低於(a)浪底，即上月17日低位25145。

　　此外，(c)浪可被細分為低一級的i-ii-iii-iv-v五個浪，指數現正找尋(c)-i浪低。整個(c)浪的長度跟(c)浪相若，量度跌幅目標為27189-(27382-25145)=24952。一般情況下，(c)浪屬於斜線三角形，(c)-i浪不會太短，而目前情況是配合的。整個中期調整浪會於(c)-v浪找到終點後才正式結束；隨後上演的，將為長期升浪中的另一個中期升浪。因此，中長線投資者於現階段毋須急於入市買貨。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

