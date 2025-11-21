《運籌帷幄－梁業豪》已開始中線分批入市補貨

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和57.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。筆者早前預計超短期反彈浪很大機會於本周末前展開，理由於大市的累積跌幅已足夠支持可被細分為低一級i-ii-iii-iv-v五個浪的(c)浪下跌過程告一段落，即(c)-i浪快將見底。由於(c)-ii浪反彈幅度多為(c)-i浪跌幅的0.5倍/0.618倍量度跌幅目標，筆者於本周三（19日）收市後建議大家中線分批入市補回早前沽出走位的現貨，分兩注行動，並於昨天（20日）身體力行，投入了第一筆注碼。
至於第二筆注碼的投入時間，筆者於昨早的「港股市前分析」影片內有詳細講解，須視乎市況變化而定。短線投機方面，淡友大戶繼續殺倉的意欲下降，正如筆者所言，預期會出現的反彈幅度可提供足夠的吸引力，令持好倉圖利的行動有可觀的值博率支持。須注意者，為超短期反彈浪運行的時間多只得兩、三個交易日，短線好友於大市升近重要阻力位後，便須加緊捕捉平倉套利的良機。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
