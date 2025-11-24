《運籌帷幄－梁業豪》為超短期反彈作部署

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。利用圖表分析作買賣決定的缺點，為投資者不可能摸底買貨，摸高沽貨。以目前情況為例，無論是恒指日線圖或周線圖上，全部主要技術分析指標皆屬利淡；正路而言，短線好友不應入市圖利。但因我們假設(c)-i浪已跌近終點，而(c)-ii浪亦可提供不俗的獲利空間，超短線小注捕捉入市機會是有足夠值博率支持的。
至於中線投資，我們於早前沽出部分持貨走位後，決定於上周末前開始分批入市補貨。筆者將注碼分為三份，上周四（20日）和上周五（21日）分別動用了一筆注碼，並計劃於本周初投入最後一筆注碼，然後回復各投機/投資期限的正常持貨水平。(c)-ii浪反彈完結後，我們可再度下調持貨水平上限，但下調幅度將不及早前大。預期(c)-iii浪跌幅多只及(c)-i浪的0.618倍，不會大於1倍。最後，(c)-iv浪完結後，我們不會下調持貨水平上限，只會耐心等候(c)-v浪，即整個(c)浪的終點出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票