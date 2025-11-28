《運籌帷幄－梁業豪》港股超短線數浪方式

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為37.5%和57.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。港股反彈進入了第四個交易日，上升動力未見進一步增強。美股感恩節假期休市，下周一（1日）才回復交易；港股交投明顯轉靜，11月份期貨、期權到期日於平靜中度過，估計今天（28日）11月份股票期權到期日的市況相若。若周末期間無重大利好消息出現，相信大市會跌回略低水平整固。然而，只要跌幅不大，後市應可掉頭再升。
本欄依然假設(c)浪下跌過程仍在運行中，內裏的ii浪可被細分為低一級的a-b-c三個浪。若下周一大市再升，即代表(c)-ii-a浪尚未結束；否則，我們應假設(c)-ii-b浪調整正在運行中。跌幅方面，估計多只為(c)-ii-a浪升幅的0.382倍/0.5倍；但達到0.618倍，亦不為奇。若跌幅顯著大於0.618倍，短中期後市將不妙。至於(c)-ii浪的反彈目標，則仍看(c)-i浪跌幅的0.618倍量度升幅水平，且(c)-ii-a浪與(c)-ii-c浪的升幅多相若。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票