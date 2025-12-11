《運籌帷幄－梁業豪》繼續採取觀望態度

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為31.25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。昨早（10日）恒指進一步跌至25258後，於低位進行整固。下午開市後，淡友嘗試再攻，但被好友於28267前伏擊。其後上升動力顯著增強，收市前曾反彈上25541。陰陽燭日線圖上呈現「錘頭」利好轉向形態，但未能確認跌浪已經完結。正路而言，指數很快便會掉頭再跌，於前跌浪底，即上月21日低位25179之下找尋支持。
此外，本月4日低位25649為短期重要阻力位，25179關口支持則不容有失。明顯地，恒指現正於25179-25649間等待突破。愈遲往上突破，指數跌抵量度跌幅目標25022的機會愈大；愈遲往下突破，則我們現時參考的數浪方式愈有可能被否定。客觀而言，投機者於現水平依然會感到進退維谷，造好和造淡的值博率皆不足。因此，本欄會繼續採取觀望態度，不會貿然入市圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
