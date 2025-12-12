《運籌帷幄－梁業豪》現時是否入市買貨的上佳時機？

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家也許都已留意到，部分大券商將恒指的目標水平上調，更出現明年港股可挑戰歷史高位的預期。若預測正確，現時豈非入市買貨的上佳時機？筆者認為，這須視乎大家的投機/投資期限而定。短線投機者當前面對的，為繼續反覆下跌，找尋短中期跌浪終點的局勢。由於大市仍有三個小浪尚未完成，我們不應急於造好圖利。
中線投資者於現水平須承受的下跌風險已大為下降，只怕中期調整浪會維持一段長時間。因此，他們只應暫時依從WBI分析系統結果指示，調節實際持貨量，不宜太早偷步增持現貨。至於長線投資者，由於可接受面對較大的下跌風險（因有較大的獲利空間支持），於(c)浪有跡象完結時，可動用小注，偷步增持現貨，等待中期形勢逐步轉好，特別是科技股追落後的勢頭不變的話。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
