《運籌帷幄－梁業豪》中長線可開始部署伺機增持

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。2025年港股交易日快將結束，除4月因美國發動關稅戰外，其餘時間多見穩步上升，最近才告升勢放緩。回落調整的市況令中期形勢轉淡，長期升勢須待中期調整浪結束後，才可延續。由於中期調整浪已運行了一段不短的時間，並相信已進入了最後階段，中長線投資者現應部署伺機增持現貨，於下一個中期升浪中尋找利潤。
至於明年恒指能否如部分券商所預期，可創歷史新高，本欄暫時看不到於投資氣候上有可配合的跡象，雖則不少利淡因素的影響力已大為下降。建議大家加倍留意恒指期貨周線圖上各主要技術分析指標的變化，捕捉分批入市買貨的良機。好友的當前急務，為製造往上突破的市況；但由於目前大市仍有反覆向淡，往下找尋中期跌浪底的可能性，大家入市行動時切忌急進，並優先選擇強勢股作為吸納對象。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
