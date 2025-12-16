  • 會員
《運籌帷幄－梁業豪》中線不應急於入市增持現貨

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為25%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。上周五（12日）港股顯著揚升，大市交投量增幅亦算配合，反映很多投資者於周末前看好昨天（15日）的市況，可惜當晚淡友大戶於美股市場發動攻勢，昨早開局教好友感到失望。再次提醒大家，於反覆上落的橫行市況中，一、兩個交易日的升市或跌市，並不足以支持短期突破市況的出現；我們需要的，是持續的升市或跌市，並得到成交量變化配合。

　　此外，於橫行市中，大家切忌貿然入市造好或造淡，因市況常於橫行區頂部或底部掉頭回跌或回升，令各位轉盈為虧。以當前形勢為例，各主要指數和指數期貨的周線圖上，主要技術分析指標多屬利淡，中線投資者當然不應急於入市增持現貨。因此，於短期形勢逐步轉好的形勢下，我們亦只宜部署伺機分批入市，耐心等候中期調整浪正式結束。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

