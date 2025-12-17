《運籌帷幄－梁業豪》準備中長線投入第一筆注碼

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為12.5%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大市往下尋底，本屬意料之內。(c)-iii浪終於及時跌越(c)-i浪底(恒指與恒指期貨分別為25179和25164)，其後上演的將為(c)-iv浪反彈和(c)-v浪下跌過程，找尋整個(c)浪，即整個中期調整浪的終點。由於中期新升浪快將展開的機會很大，本欄會依計劃分批入市中長線入市增持現貨，本周末前後會投入第一筆注碼。
持貨對象方面，建議先買入中線證券排行榜內最強的證券，但須參考榜內的買賣訊號，以決定即時買入，還是伺機買入。此外，於(c)-v浪運行至最後階段時，大家可考慮中長線偷步略為加注，額外持有現貨。如欲了解各投資對象於最新強弱勢，請即於筆者個人網站內，按「頻道」，再按「追蹤Follow」，成為筆者WhatsApp頻道的免費VIP會員，可查閱每個交易日的專業分析結果，提升投資勝算。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
