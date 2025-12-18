  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

18/12/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不應單看一個交易日股市的表現作決定

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為12.5%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家都知道，近期筆者對港股走勢看淡，認定中期調整浪仍在運行中，態度算是堅定。此外，筆者認為當中的(c)浪可被細分為低一級的i-ii-iii-iv-v五個浪運行，屬於「斜線三角形」居多。至今大市仍沿著這個數浪方式發展，雖則途中間中有阻滯。以上周五（12日）為例，港股顯著揚升，雖未能帶來往上突破，否定(c)-iii浪下跌過程已經展開的數浪方式，亦曾令筆者為可能會出現的轉跌為升市況作了準備。

　　然而，從筆者沒有見好唱好，或立即轉投好友陣營；否則，不理性的決定將筆者掉進淡友大戶精心布置的陷阱內。那些於當日收市後，單憑單一個交易日升市作為指證淡友看錯市者，下個交易日便應感到無地自容。其實，判斷短中期後市走向時，我們須多看幾個交易日的大市主流走向，才有較大機會得出正確的結果。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區