19/12/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》已依計劃投入了第一筆注碼買貨

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為18.75%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。港股繼續於低位反覆上落，進行整固，好淡雙方的拉鋸戰未停。然而，由於跌勢喘定，筆者身體力行，依計劃動用第一筆資金，中線開始增持現貨。本欄假設的(c)-iii浪運行得不夠暢順，而(c)-i浪底已被跌越，大家應有(c)-iv浪反彈已在運作中的心理準備。因此，開始入市行動應屬正確的決定，有足夠的值博率支持。

　　筆者明白，(c)-v浪底很大機會低於(c)-iii浪底，但相信再跌空間不大。筆者無法保證中期新升浪於短期內會開始，卻認為不應再看淡後市，甚至偷步略作增持，額外持有少許現貨。再次提醒大家，於分批入市買貨的過程中，應見吸納強勢股，再買入次強勢股。投入第一筆注碼後，各位不應急於入市加注，應先觀察港股短期形勢變化，才耐心捕捉入市時機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

