《運籌帷幄－梁業豪》恒指有望繼續升向量度升幅目標

現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為18.75%和42.5%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。港股連續三個交易日沒有再創近日跌浪新低，表現算是不俗。上次出現同樣情況的時間為本月15日，翌日（16日）卻急跌至自上月13日高位27189跌浪展開以來的新低位。但正當大家以為市況會繼續往下尋底時，好友卻及時成功重奪市控制權。
恒指陰陽燭日線圖上連續錄得三支陽燭，且連升三個交易日的市況中錄得「上升裂口」，證明淡友收歛了攻勢。客觀而言，於美股強勢的支持下，港股(c)-iv浪可望繼續向量度升幅目標進發。其後上演的會是(c)-v浪，即整個(c)浪，亦很大機會屬於整個中期調整浪的最後一個跌浪。初步估計，中期新升浪展開的動力將主要來自內地股市的強勁買盤。大家可能會認為，內地股市因經濟前景欠佳而處於淡勢中，不易為港股增添上升動力，但須考慮現水平是否已經足夠反映狀況。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情