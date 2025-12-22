《套期保值－蕭猷華》恒指本周料突破26000點

上周，港股呈現出反覆下降勢頭，恒生指數一度跌至自10月17日以來的三個底部支撐位25086點。然而，內地股市上周表現顯著較強，這使得恒生指數跌幅有所收窄，最終全周累計下跌286點。



美國方面，11月的消費物價指數上漲2.6%，大幅低過預期的3%，並創下自2021年初以來的最低水平。這一數據反映出美國通脹已受到控制，為美國聯儲局明年降息提供了更多空間。然而，由於11月美國聯邦政府面臨停擺的情況，這使得通脹數據的真實性受到質疑。因此，只有在下個月公布的12月數據出爐後，才能真正認定通脹是否已經持續下降。



另一方面，日本央行一如預期將利率上調四分之一厘，這是自今年1月以來再次上調借貸成本。然而，市場普遍認為日本央行在短期內再次加息的機會不大。因此，美元兌日圓的匯率繼續走弱，降至157.20水平。預期日本股市將重上50000點。



展望後市，由於美國通脹降溫及日本央行已進行加息，市場的不明朗因素得以消除。此外，隨著對內地寬鬆政策的期待，A股表現轉強，港股可望迎來「聖誕老人行情」。本周只有兩天半的交易時間，恒指預計再次突破26000點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



