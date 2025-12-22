  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

22/12/2025 08:30

《套期保值－蕭猷華》恒指本周料突破26000點

　　上周，港股呈現出反覆下降勢頭，恒生指數一度跌至自10月17日以來的三個底部支撐位25086點。然而，內地股市上周表現顯著較強，這使得恒生指數跌幅有所收窄，最終全周累計下跌286點。
　
　　美國方面，11月的消費物價指數上漲2.6%，大幅低過預期的3%，並創下自2021年初以來的最低水平。這一數據反映出美國通脹已受到控制，為美國聯儲局明年降息提供了更多空間。然而，由於11月美國聯邦政府面臨停擺的情況，這使得通脹數據的真實性受到質疑。因此，只有在下個月公布的12月數據出爐後，才能真正認定通脹是否已經持續下降。
　
　　另一方面，日本央行一如預期將利率上調四分之一厘，這是自今年1月以來再次上調借貸成本。然而，市場普遍認為日本央行在短期內再次加息的機會不大。因此，美元兌日圓的匯率繼續走弱，降至157.20水平。預期日本股市將重上50000點。
　
　　展望後市，由於美國通脹降溫及日本央行已進行加息，市場的不明朗因素得以消除。此外，隨著對內地寬鬆政策的期待，A股表現轉強，港股可望迎來「聖誕老人行情」。本周只有兩天半的交易時間，恒指預計再次突破26000點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區