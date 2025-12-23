  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

23/12/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》回顧近期應市策略成敗

　　現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為25%和50%，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。大家應該記得，上月筆者建議大家將全線實際持貨量下調，迎接(c)浪調整的來臨，做法為為各投機/投資期間的實際持貨量設置上限。換言之，即使WBR分析系統指示我們大量持貨，我們亦應多保留一點現金，即偷步減持現貨套利。其後急速下跌的市況證明筆者的應市策略非常正確。雖然隨後大市明顯反彈，筆者斷定中期調整浪尚未結束，港股仍會跌至更低水平。

　　結果，新低水平於上周二（16日）終於出現，恒指與恒指期貨皆跌近重要量度跌幅目標。考慮到轉投好友陣營的值博率已變得非常吸引，筆者立即建議大家中線分批入市增持現貨。直至達到於偷步行動額外小量增持現貨的水平。筆者明白大市仍有可能先跌至更低水平，然後才正式展開中期新升浪，但認為只要先持有強勢股，加上預期大市的再跌空間不大，上述應市策略仍屬上算。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》(網站：www.BennyLeung.com)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區